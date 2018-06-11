Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 uçakla 14 önemli nokta yok edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSK'nın Sincar ve Kandil'de operasyon başlattığını, 20 uçakla 14 kritik noktanın vurulduğunu söyledi.

Güncellenme 11 Haziran 2018 15:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kandil ve Sincar'a operasyon başlatıldığını, 20 uçakla 14 önemli noktanın yok edildiğini, vurup döndüklerini, operasyonun daha bitmediğini söyledi.

“Sizinle bu ülke yönetilmez”

Şehitlerin kanının asla yerde kalmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cudi'de var mıyız, Bestler Dereler'de var mıyız? Afrin'de var mıyız? Bay Kemal bize ne dedi, 'Afrin'e girmeyin.' Bay Muharrem 'Afrin'de ne işiniz var' dedi. Sizinle bu ülke yönetilmez. Ülkemize saldıranlar karşısında bunun bedelini ağır ödetiriz. Ömer Halisdemir ne yaptı, hain olan Semih Terzi'yi ne yaptı, alından vurarak indirdi" dedi.

“20 uçakla, 14 önemli noktayı yok ettiler”

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Muharrem İnce'nin sözlerine itibar etmediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristlere daime hesap sorulacağını, şu ana kadar Afrin'de 4500'ün üzerine çıktıklarını, Kandil, Sincar'a operasyon başladığını, 20 uçakla, 14 önemli noktayı yok ettiklerini, TSK'nın vurup döndüğünü ama operasyonların daha bitmediğini ifade etti.

“Terör ülke gündeminden çıkacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran'ın çok önemli olduğunu, 24 Haziran'da muhalefete gerekli dersin verilmesi gerektiğini, muhalefet istemese de Kandil'deki terör bataklığını kurutacaklarını, terörü bu ülkenin gündeminden tamamen çıkaracaklarını söyledi.

“Kandil’i terörden temizleyeceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nasıl Afrin'i, Cerablus'u, El Bab'ı, Azez'i katil sürülerinden temizlemişsek Kandil'deki terör bataklığını da Allah'ın izniyle kurutacağız. Bu Bay Muharrem'den, Bay Kemal'den terörle mücadele ile ilgili bir şey duydunuz mu? Onların terör diye bir derdi yok. Bay Kemal terörün destekledikleri ile Ankara'dan İstanbul'a yürüdü" dedi.

“Tesla’nın sahibi beni ziyaret etti”

Yerli otomobille ilgili de açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirerek, otomobili Erdoğan 20 yıl geriden takip ediyor dediğini, Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın kendisini ziyaret ettiğini, İnce'nin benzinli araba üretileceğini zannettiğini, aslında akülü ve elektrikli araç için uğraşıldığını ama İnce'nin bunu anlayamayacağını, anlayana kadar 24 Haziran'ın geleceğini, o tarihten sonra da vakti olması durumunda İnce'ye ders vereceğini söyledi.

“Türkiye, 7.4 büyüdü”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 7.4 büyüme kaydettiğini, OECD'de bir numara olunduğunu, Türkiye'nin G20 ülkeleri içerisinde Hindistan'dan sonra ikinci olduğunu ifade etti.

Kılıçdaroğlu’na tepki

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Erdoğan, "Bay Kemal esnafa soruyor, 'bu büyüme size yansıdı mı?' diye. Bu büyüme denen kavram nedir önce onu öğren, ekonomistlerine bir sor. Bu büyüme nedir? 'Bu ranta aittir' diyor. Bu büyüme denilen olay, o rantiye dediğin kesimi de ilgilendirir ama onun işçisi, çalışanı yok mu, devlet olarak benim memurum yok mu, bunlara yansımıyor mu?" dedi.

“Yatırımları durduracaklarmış”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet adaylarının halinin göründüğünü, 3 benzemez yatırımları durdurmaktan bahsettiklerini, bunların yıkım, AK Parti'nin yapım ekibi olduğunu, bunları gördükçe Türkiye adına üzüldüğünü, Avrupa'da yatırımlara düşmanlık yapan bir muhalefetin olmadığını, birinin havalimanıyla, diğerinin de şehir hastaneleri ile uğraştığını belirtti.

“Ya bunlara mı kaldı bu ülke?”

TİKA'ya dair söylemlere tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TİKA neyle uğraşıyor? Ya bunlara mı kaldı bu ülke? Dünyanın hangi ülkesinde böyle muhalefet var. Siz hiç morali yerine gelsin diye cephedeki askerin morali ile uğraşan birini gördünüz mü? Bay Muharrem, 'Benim moralimi bozmasınlar' diye sağa sola posta koyuyor. Sen askere benim moralimi bozmasın diye nasıl dersin ya? Bunlar için terörle mücadele eden askerlerin morallerinin hiçbir kıymeti yok. Varsa yoksa kendi moralleri. Bugün moralini bozan komutana böyle hadsizlikler yapan Muharrem, emekli, memur, işçi canını sıkınca kim bilir ne yapar? Allah muhafaza" dedi.

“Niğde’ye de Central Park gibi bir park yapılacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de Central Park olduğunu, İngiltere'de Hyde Park olduğunu, Niğde'ye de böyle bir park yapılacağını, diğer bir projenin de gençlere ve millete hizmet verecek millet kıraathaneleri olduğunu, Kılıçdaroğlu ve İnce'nin kıraathaneleri oyun oynama yeri zannettiğini, oranın kumarhane değil kıraathane olduğunu, öyle bir şey açılması durumunda dört takla atacaklarını, İnce'nin sürekli kekten bahsettiğini, ona da bir kek vereceklerini, sabah akşam kekle uğraşmayı bırakıp ortaya çıkan esere bakması gerektiğini söyledi.