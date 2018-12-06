Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 ilin daha adayını açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 14 ilde göstereceği belediye başkan adaylarını açıkladı. Savcı Sayan, Ağrı'dan aday oldu.

Güncellenme 06 Aralık 2018 12:29

AK Parti’nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan isimlerden Savcı Sayan’ın Ağrı’dan aday olması dikkatlerden kaçmadı.

İşte il il AK Parti’nin adayları:

AĞRI: Savcı Sayan

AKSARAY: Evren Dinçer

BİLECİK: Nihat Can

ERZİNCAN: Cemalettin Başsoy

EDİRNE: Koray Uymaz

IĞDIR: Adil Aşırım

ISPARTA: Şükrü Başdeğirmen

KARS: Ensar Erdoğdu

KIRŞEHİR: Yaşar Bahçeci

KÜTAHYA: Ahmet Sami Kutlu

SİİRT: Ali İlbaş

TUNCELİ: Gökhan Arslan

VAN: Necdet Takva

ZONGULDAK: Ömer Selim Alan

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