Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 ilin daha adayını açıkladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 14 ilde göstereceği belediye başkan adaylarını açıkladı. Savcı Sayan, Ağrı'dan aday oldu.
AK Parti’nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan isimlerden Savcı Sayan’ın Ağrı’dan aday olması dikkatlerden kaçmadı.
İşte il il AK Parti’nin adayları:
AĞRI: Savcı Sayan
AKSARAY: Evren Dinçer
BİLECİK: Nihat Can
ERZİNCAN: Cemalettin Başsoy
EDİRNE: Koray Uymaz
IĞDIR: Adil Aşırım
ISPARTA: Şükrü Başdeğirmen
KARS: Ensar Erdoğdu
KIRŞEHİR: Yaşar Bahçeci
KÜTAHYA: Ahmet Sami Kutlu
SİİRT: Ali İlbaş
TUNCELİ: Gökhan Arslan
VAN: Necdet Takva
ZONGULDAK: Ömer Selim Alan