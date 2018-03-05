Cumhurbaşkanı adayını hangi süreçler bekliyor?

AK Parti ve MHP tarafından kurulan komisyon 2019 seçimlerine odaklandı.

Güncellenme 05 Mart 2018 13:24

AK Parti ve MHP kurmayları Cumhur İttifakı ile ilgili hazırlanan yasa teklifini Meclis'e sundu. Teklif, TBMM Alt Komisyonuna sevk edildi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum çerçevesinde ikinci aşamaya geçilecek. AK Parti ve MHP tarafından oluşturulan komisyon, 2019'da tam olarak uygulamaya geçmesi planlanan "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin tam olarak oturabilmesi için yapılacak mevzuat değişikliklerine odaklanacaklar.

Komisyon 2019’a odaklandı

AK Parti ve MHP'nin uyum yasaları için oluşturduğu bu komisyon, öncelikli olarak, 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı'na odaklanacak. Seçimlerdeki oy pusulalarının nasıl olacağı belirlenecek. Üzerinde önemle çalışılan düzenlemelerden biri de Cumhurbaşkanının nasıl seçileceğine yönelik. Anayasada yapılan değişiklikle partili Cumhurbaşkanlığı'nın önü açılmıştı. Bu sayede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığı görevine dönmüştü.

Cumhurbaşkanı, parti tarafından desteklenecek

Propaganda konusunda da bir değişikliğe gidilecek. Düzenlemeye göre, cumhurbaşkanı adayının mensubu olduğu ya da kendisini aday gösteren partinin bayrak ve flamalarıyla miting yapabilecek. Bu kapsamda organizasyonlar da o parti tarafında üstlenilebilecek.

Cumhurbaşkanı adayına partiler de yardım edebilecek

Uyum yasaları kapsamında şu anda sadece kişisel bağışların yapıldığı Cumhurbaşkanlığı adayına bu süreçten sonra partilerin de yardım yapabilmesine imkanı tanınacak.