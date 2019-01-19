Cumhur İttifakı'nın Mersin adayları belli oldu

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Mersin'de gösterilecek adayları açıkladı.

Güncellenme 19 Ocak 2019 15:21

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, yazılı olarak yaptığı açıklamada, ildeki belediye başkan adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da onayı ile belli olduğunu duyurdu.

MHP’nin adayları desteklenecek

Yerel seçimler kapsamında AK Parti’nin büyükşehir belediyesinde ve 6 ilçede aday çıkaracağını belirtilen açıklamada, Cumhur İttifakı kapsamında büyükşehirde MHP adayı Cengiz Ergün'ü ve tüm ilçelerde MHP’nin adaylarını destekleyecekleri, Manisa için en iyisini, en güzelini, en doğrusu yapmaya çalıştıkları ifade edildi.

Üç dönem kuralına kimler takıldı?

Mersinli, Manisa'da 3. dönemini dolduran Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı ve Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı ile 2 dönem üst üste belediye başkanı seçilen Köprübaşı Belediye Başkanı Zafer Mergen'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, bu 3 ilçede yeni adaylar gösterdiklerini, 8 ilçede ise mevcut belediye başkanlarını aday gösterme kararı aldıklarını kaydetti.

Kimler, nereden aday gösterildi?

Ahmetli'de Ahmet Alhan, Akhisar'da Hüseyin Eryüksel, Demirci'de Selami Selçuk, Gölmarmara'da Kamil Öz, Gördes'de Muhammed Akyol, Kırkağaç'ta Yaşar İsmal Gedüz, Köprübaşı'da Regaip Topuz, Saruhanlı'da Burhan Tezcan, Soma'da Ali Tulup, Şehzadeler'de Ömer Faruk Çelik, Yunusemre'de ise Mehmet Çerçi'yi aday göstereceklerini aktaran Mersinli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“31 Mart akşamı ittifakımız zaferle çıkacak”

"Adaylarımız, MHP ve AK Parti teşkilatları, MHP ve AK Parti'ye gönül vermiş gönüldaşlarımız omuz omuza çalışarak 31 Mart akşamı ittifakımızı zafere taşıyacaktır.

Liderimiz, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi, Cumhur İttifakı konusunda aramızdaki bu bağları kimsenin zayıflatmaya, 'ben' diye hareket etmeye kalkmayacağından, herkesin 'ben yok biz varız' ruhuyla hareket edeceğinden şüphemiz yoktur."