Cumhur İttifakı'ndan gövde gösterisi!

31 Mart yerel seçimlerine bir hafta kala İzmir ve Ankara'dan sonra İstanbul'da da büyük Cumhur İttifakı mitingi bugün yapıldı.

Güncellenme 24 Mart 2019 13:29

Cumhur İttifakı bugün 31 Mart yerel seçimleri kapsamında büyük ortak mitingini yapıyor. Yenikapı’da yapılacak mitinge 1 milyon 600 bin kişi katıldı.

Üçüncü büyük miting oldu

Ortak mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçmene hitap edecek. Böylece İzmir ve Ankara’dan sonra üçüncü büyük miting İstanbul’da yapıldı.

Dev organizasyon

Meydana 16 metre yüksekliğinde 145 metre genişliğindeki sahneye iki led ekran, 18 ses kulesi kuruldu. Alanda 12 dev ekran bulunurken, alan ve çevresinde yaklaşık 5 bin civarında polis görev aldı.

Alanda dört ayrı giriş noktasında 130 metal dedektörlü kapı ve 18 bin metre bariyer de yer alırken, meydanın farklı yerlerine, vatandaşın istifade etmesi için içme suyu bırakıldı.

Bahçeli ve Erdoğan’ın dev posteri asıldı

Meydanın birçok yerine ise Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dev posterleri asıldı. Sahnede bulunan Erdoğan ve Bahçeli'nin tokalaştığı fotoğraf karelerinin üzerine de "İstanbul ehline emanet" ve "İstanbul bizim için bir aşk hikayesi" yazıldı.

Yabancı basın da yakından takip etti

Yerli ve yabancı basın mensupları için tribün oluşturulurken, vatandaşların etkinliği izleyebilmesi için meydanın farklı yerlerine onlarca ses kulesi ve ekran yerleştirildi. Miting alanında, çadır hastane, sağlık noktası, mescit, mobil tuvalet ve şadırvan ile su dağıtım noktaları yer aldı.

Seferlerin saati değişti

Miting nedeniyle Bakırköy'le Sirkeci arasındaki sahil yolu başta olmak üzere alan çevresindeki birçok yol trafiğe kapatıldı. Avrasya Tüneli'nden araç geçişi yapılmıyor. 13.45 ile 15.45 saatleri arasındaki Yenikapı-Yalova deniz otobüsü seferleri de karşılıklı olarak iptal edildi. Bazı seferlerin ise saatleri değiştirildi.