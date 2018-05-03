Cumhur İttifakı'ndan BBP kararı!

Mahir Ünal, BBP'nin AK Parti listesinde seçimlere gireceğini duyurdu.

Güncellenme 03 Mayıs 2018 15:25

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, seçim sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Ünal, BBP'nin 24 Haziran seçimlerine AK Parti listesinden gireceğini belirtti.

Dün itibarıyla basına yansıyan ittifak söylentilerinin bugün başlamadan krizlere boğulduğunu gördüklerini söyleyen Ünal, bir ittifakın gerçek anlamda mutabakat olabilmesi için toplumsal ve siyasal desteğinin olması gerektiğini belirtti.

Ünal, muhalefetin ittifak çalışmalarında şeffaf olmadığını, milletin gözü önünde cereyan etmeyen ittifakların ancak bir pazarlık ve masa başı tezgah olarak değerlendirileceğini, kişisel hesaplarını görme peşinde olan sözde siyasetçilerin yaptıkları pazarlıkları siyasi ahlakın bir parçası olarak görmediklerini, Cumhur İttifakı'nın bu milletin ta kendisi olduğunu, bu ittifakın liderinin de milletin adamı milletin adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 100 bin imzadaki FETÖ şüphesiyle ilgili açıklamasını da değerlendiren Ünal, Bahçeli'nin hassasiyetini ilettiğini, kendilerinin de bu konuda Bahçeli'nin hassasiyetine katıldıklarını belirtti.

Bu kapsamda açıklama yapan BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç da, BBP'nin AK Parti listesinden seçime gireceğini açıkladı.