Cumhur İttifakı'nda flaş gelişme

AK Parti ve MHP'nin "Cumhur İttifakı" protokolü YSK'ya teslim edildi.

Güncellenme 04 Mayıs 2018 16:31

AK Parti ve MHP'nin "Cumhur İttifakı" protokolü, AK Parti İstanbul Milletvekili Şentop ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı tarafından YSK'ya teslim edildi.

“AK Parti, MHP ayrı ayrı milletvekili listesi verecek”

Protokolde, "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin istiklalini ve istikbalini her şeyin üstünde tutan bir anlayışla, güçlü ve istikrarlı bir parlamento yapısının oluşturulması ve gelecek 5 yıl içinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesini temin etmeyi hedeflemektedir. İttifak, Türkiye'yi zayıflatmaya yönelik operasyonların karşısında durmaya kararlıdır. Bu tarihi bir birlikteliktir. BBP ittifakın parçası konumundadır. AK Parti, MHP ayrı ayrı milletvekili listesi verecek. Erdoğan'ın seçilmesi için birlikte çalışılacak" ifadeleri kullanıldı.

Başbakan Yıldırım’dan açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ortak başvuru yapan Başbakan Binali Yıldırım yaptığı açıklamada, tarihi bir gün yaşandığını, daha istikrarlı yönetim sistemi için yola çıkıldığını, Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan için başvuruyu biraz önce yaptıklarını, bu seçime en sağlam çatı altında girdiklerini, ittifaklarının milletle olduğunu, bu ittifakın gerisinde Yenikapı Ruhu olduğunu, adaylarını belirlerken sadece Türkiye'nin aydınlık geleceği ve milletimiz refahı söz konusu olduğunu, AK Parti'nin topyekun Türkiye'nin kazanmasını esas aldığını vurguladı.