Cumhur ittifakına bir parti daha katılıyor!

MHP ve BBP'den sonra Cumhur ittifakına Demokrat Parti'nin de katılacağı iddia edildi.

Güncellenme 10 Mart 2018 16:19

AK Parti, MHP ve BBP arasında kurulan cumhur ittifakına yeni bir partinin daha katılacağı iddia edildi. Daha önce Meral Akşener’le 2019’daki seçimler kapsamında görüşen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe’de kabul edildiği iddia edildi.

Külliye’ye davet edildi

Yurt gezilerinde bir süredir beka ve milli birlik vurgularını yoğun bir şekilde kullanan Gültekin Uysal’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne çağrıldığı gelen bilgiler arasında.

Süleyman Soylu’da AK Parti’ye geçmişti

DP’de bir dönem genel başkanlık yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da AK Parti’ye geçmişti.

1 Kasım’da 0,15 oy aldı

1 Kasım seçimlerinde Türkiye genelinde yüzde 0.15 oy alan DP’ye 69 bin 370 kişi oy verdi. Ancak DP hakkında gözlerden kaçan ilginç bir ayrıntı var. Türkiye’nin en fazla üye sayısına sahip 3. parti.

En fazla üyesi olan 3. parti

AK Parti’nin kayıtlı üye sayısı 9 milyon 633 bin olurken, CHP’nin üye sayısı 1 milyon 206 bin kişi olduğu DP’nin ise kayıtlı üye sayısının 713 bin 55 olduğu belirtildi. MHP’nin üye sayısının ise 440 bin 169 olduğu bildirildi.

Üyelerinden yüzde 10 oy aldı

Bu kapsamda DP kayıtlı üyelerinden yüzde 10 oy ancak aldı. Bu da siyasi tarihe bir rekor olarak tarihe geçti.