Cumhur İttifakı'na bir parti daha katıldı

Anavatan Partisi, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini açıkladı.

Güncellenme 17 Mayıs 2018 14:51

Anavatan Partisi, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini duyurdu.

Parti yaptığı yazılı açıklamada, Anavatan Partisi'nin yaklaşmakta olan 24 Haziran seçimleri öncesinde, her türlü bireysel ve kurumsal menfaatlerden ari olarak Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldığını, bu kararı almadan önce farklı siyasi kuruluş ve yapılarla yoğun bir görüşme ve istişare trafiği yürüttüklerini, Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar ve yaşadığı sorunlar çerçevesinde, bu kurum ve kuruluşların çözüme yönelik politikalar üretmek yerine, kendi kurumsal çıkarlarını ön planda tuttuklarını, bu partilerin seçimi sadece sayısal bir zemine oturtan yaklaşımlarını üzülerek müşahede ettiklerini, Türkiye'yi kendilerinin kurtaracağı iddiasıyla büyük büyük sözler sarf edenlerin, maalesef hiçbir somut politikası ve projesi olmadığı belirtildi.

Gelinen noktada, Türkiye'nin birikimsiz, tecrübesiz ve vizyonsuz kişi ve kurumlara teslim edilme lüksünün olmadığı belirtilen açıklamada, Anavatan Partisi'nin kuruluşundan bugüne kadar olduğu gibi Kurucu Genel Başkan merhum Turgut Özal'ın siyaseti doğru okuyan, ülke çıkarlarını önceleyen politik dehası ve çağını aşan vizyoner politika anlayışıyla siyaset yapma gayretinde olunduğu ifade edildi.

"Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı da bu gayretin bir sonucudur" sözleri ile açıklamaya son verildi.