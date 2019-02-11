Cumhur İttifakı, o illeri yeniden ele alacak!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, şer ittifakının ön plana çıktığı her ilin, her noktanın tekrar değerlendireceklerini söyledi.

Güncellenme 11 Şubat 2019 17:55

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, AK Parti’den yetkili isimlerle bu hafta bir araya geleceklerini belirterek, "Yetkililer, şer ittifakının ön plana çıktığı her ili, her noktayı tekrar değerlendirecek" dedi.

“O iller tekrar gözden geçirilecek”

Cumhur İttifakı’na dair açıklama yağan Yalçın, CHP’nin de İyi Parti’nin de diğer küçük partilerin de HDP ile hareket ettiğini, örtülü ve kapalı kapılar ardından yaptıkları pazarlıklarla hareket ettiklerini, bu oluşuma Zillet İttifakı demelerinin sebebini bu olduğunu, böyle bir ittifaka yol vermenin mümkün olmadığını, vermeyeceklerini, bugüne kadar yapılan uzlaşma kapsamında bu hafta iki parti yetkilileri tekrar bir araya geleceğini, şer ittifakının ön plana çıktığı her ili, her noktayı tekrar değerlendireceklerini söyledi.