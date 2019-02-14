Cumhur İttifakı, kritik illeri yeniden ele alıyor!

Cumhur İttifakı partileri AK Parti ve MHP, kritik illeri yeniden ele aldı. Bazı illerde, bazı adaylar geri çekilecek.

Güncellenme 14 Şubat 2019 10:38

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, ittifak kapsamında geçtiğimiz günlerde bir araya gelmişti.

Görüşmede yeni ittifak alanları tekrar masaya yatırıldı ve hangi illerde aday değişimine gidileceği konusu ele alındı. Görüşmenin detaylarını Habertürk yazarı Muharrem Sarıya, bugün köşesine taşıdı.

O millerde MHP adayını geri çekecek

Bu kapsamda Çanakkale, Edirne, Bilecik’te MHP adayının geri çekilip, AK Parti adayı ile yola devam konusunda görüş birliğine varıldı.

Bazı illerde de MHP desteklenecek

Aktarıldığına göre MHP, Bilecik ile birlikte büyük ilçeler Bozüyük ve Pazar’da da adayını çekecek; buna karşın AK Parti de aynı ilin bazı ilçelerindeki adaylarını göstermeyip MHP adayını destekleyecek.

Kars ve Iğdır’da AK Parti aday göstermeyecek

Kars ve Iğdır’da ise AK Parti’nin aday göstermeyip, MHP adayı ile yola devam edilmesi planlanıyor.

Güçlü partinin adayları ile devam edilecek

Bununla birlikte, Ağrı, Bartın, Bolu, Yalova, Siirt, Bitlis, Bingöl, Burdur, Giresun, Hakkari ve Şırnak ile bunların ilçelerinde de yine ilan edilen adayların geri çekilerek, güçlü olan partinin adayıyla devam edilmesi öngörülüyor."