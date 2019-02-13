Cumhur İttifakı genişletiliyor

Cumhur İttifakı’nın genişletilmesine yönelik yapılan görüşmelerde, 20 civarında il üzerinde durulduğu dile getirildi.

Güncellenme 13 Şubat 2019 14:00

Cumhur İttifakı’nın genişletilmesine yönelik AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz bir araya geldi. Görüşmeler sonrası konuşan Özhaseki, "20 civarında il üzerinde görüşüyoruz" dedi.

Hangi iller üzerinde görüşüldü

Adı geçen iller arasında Ağrı, Bartın, Bilecik, Bitlis, Burdur, Edirne, Giresun, Kırklareli, Siirt, Zonguldak, Bolu, Yalova, Iğdır bulunuyor.

İki parti yetkilileri, ittifak yapılması halinde kazanılabilecek ya da ittifakın olmaması durumunda kaybedilebilecek iller üzerinde duruyor.

Hangi iller riskli?

CHP ve İyi Parti’nin ittifakı ile kaybedilmesi muhtemel olan iller arasında Bartın, Bilecik ve Bolu yer alıyor.

Hangi iller kazanılabilir?

Başka partilerin elinde olan ve işbirliği yapılması halinde kazanılabilecek iller arasında Yalova, Zonguldak ve Ağrı olduğu belirtildi.