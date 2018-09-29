Cumhur İttifakı devam edecek mi? AK Parti'den yeni açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz ile ittifak görüşmesi yapan Mehmet Özhaseki, yerel seçimlerin Cumhur İttifakı'na gölge düşürmemesini istediklerini söyledi.

Güncellenme 29 Eylül 2018 14:24

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yerel seçimler için MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile yaptığı ittifak görüşmesi yaptığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirmesiyle bir araya geldiklerini, Durmaz ile Cumhur İttifakı'nın kıymeti üzerine bir görüş birliği içinde olduklarını söyledi.

“Millet Cumhur İttifakı’nı sevdi”

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Türkiye'nin son yıllarda içinde bulunduğu zor durumun, AK Parti’yi MHP ile bir araya getirip yüksek idealler üzerinde bir ortaklığa ittiğini vurgulayan Özhaseki, milletin de bunu sevip doğru gördüğünü, meşru bir zemin içinde hak verdiğini de zaten oylarıyla belli ettiğini, yerel seçimlerde de yapılacak çalışmaların Cumhur İttifakı'na gölge düşürmemesini istediklerini, bu manada da karşılıklı olarak iyi niyetleri ve görüşlerini dile getirdiklerini belirtti.

“Sonuç ne olur, ben de bilemiyorum”

Özhaseki, “Bundan sonra inşallah ya Sayın Cumhurbaşkanımız ile Devlet Bey'in bir araya gelmesiyle ya kurulların çalışmaya başlamasıyla yol alırız diye tahmin ediyorum. Sonuç ne olur, ben de bilemiyorum. Çünkü nihayetinde kolay bir şey değil, Cumhur İttifakı kurulduğunda kanuni bir altyapısı vardı fakat yerel ittifakın nasıl olacağı hususunda bir kanuni altyapı yok. Bunların birçok varyasyonu olabilir, bunlar konuşulabilir. Ama önümüzdeki günlerde bütün bunlar ilgili kurullarda veya iki değerli genel başkanın bir araya gelmesiyle çizecekleri yol güzergahı üzerinde hareket ederek belirlenecek işler” dedi.

“Saklı gizli bir şey yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhur İttifakı'na yönelik eleştirilerini değerlendiren Özhaseki, "Üst perdeden böyle şeyler söyleniyor tabii ki ama el altından her türlü görüşmeleri kendileri de yapıyorlar. Onların hepsini de görüyoruz zaten. İlerleyen günlerde her şey ortaya çıkar. Saklı gizli bir şey yok. Bana göre önemli olan partilerin meşru zeminlerde bir araya gelmesidir, bu doğrudur, haklıdır. Ama el altından terörün uzantısı olan partiyle bir araya gelmek, gizli kapaklı da olsa görüşme yapmak en ayıp olanı da budur" ifadelerini kullandı.