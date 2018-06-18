Cumhur İttifakı çoğunluğu almazsa bu olabilir!

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop, Meclis'te çoğunluğu cumhurbaşkanının partisinin almaması durumunda tekrar seçime gidilebileceğini ifade etti.

Güncellenme 18 Haziran 2018 11:05

Hürriyet'e konuşan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı ve parlamentonun farklı partilerden oluşması ve uyumlu çalışmaması durumunda yeniden seçime gidileceğini ileri sürdü.

Türkiye, 7 Haziran’daki gibi duraklama dönemine girer

Yeniden seçime gidilmesi durumunda cumhurbaşkanının seçilme hakkından birini yitireceğini ifade eden Şentop, bu sistemin en iyi, cumhurbaşkanının ve siyasi partisinin çoğunlukta olduğu bir parlamento yapısıyla işleyeceğini, parlamento yapısının farklı bir durumda olması halinde de iyi işleyeceğini ama bunun sistemin yerleşmesinden sonraki aşama için geçerli olduğunu, yani 2023, 2028 seçimleri ve sonrası için geçeli olacağını, 24 Haziran seçimlerinde, Meclis’te cumhurbaşkanının siyasi partisinin çoğunlukta olmasının çok önemli olduğunu, bunun bir kuruluş dönemi olduğunu, aksi halde sistemin kör ve topal başlayacağını, Türkiye'nin 7 Haziran’daki gibi yeni bir duraklama dönemine gireceğini söyledi.

Farklı taraflar kazanırsa ne olur?

"Farklı taraflar kazanırsa meclis, başkanı kilitleyebilir mi?" sorusuna cevap veren Şentop, bu durumda başkanın işinin zorlaşacağını, kanunla düzenlenecek birçok alan olduğunu, cumhurbaşkanına kararname çıkarma yetkisi de verildiğini, bu yetkiyle Cumhurbaşkanı Meclis’in kanun çıkarmasına özel olarak gerek duymadan, kararnameyle icra yetkilerini kullanabileceğini, Meclis'in bütçe üzerinde engelleme yapabileceğini, bu sistemle, bu tür ihtilafları minimize edecek mekanizmaları da kurduklarını, vetodan sonra zorlaştırıcı salt çoğunlukla kanunu geçirme zorunluluğu getirdiklerini, Cumhurbaşkanının bütçenin vaktinde hazırlanmaması halinde geçici bütçe yapıp devam edebileceğini, bunun Meclis'te denetlenebileceğini, birbiriyle husumet içinde bulunmayan bir parlamento ve cumhurbaşkanıyla sistemin iyi işleyeceğini, bu söylenenlerin 24 Haziran seçimleri için değil, sistemin yerleşmesinden sonraki dönemler için geçerli olacağını, aradaki ihtilafın düşmanlığa varması durumunda belirlenen bir çıkış yolu da olduğunu ifade etti.

Tekrar seçim ihtimali

Bahsi geçen çıkış yolu hakkında konuşan Şentop, "Meclis’in beşte üç çoğunlukla seçimleri yenileme kararı alması -ki böyle bir durumda meclis kendi seçimiyle beraber cumhurbaşkanlığını da yeniliyor- veya cumhurbaşkanının kendi seçimini ve meclisin seçimini yenileme kararı alması… " açıklamalarında bulundu.