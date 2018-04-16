Cumali için belediye hoparlörlerinden oy istediler

Suvivor'a katılmak için Iğdır'dan İstanbul'a yürüyen Cumali Akgül için belediye hoparlörlerinden oy istendi.

Güncellenme 16 Nisan 2018 17:13

Halk oylaması ile yarışmacıların elendiği Survivor için Iğdır Belediyesi ilginç bir yönteme başvurdu.

Yarışma sona doğru yaklaştıkça heyecan ve tartışmalar artmaya başladı. Survivor adasından şampiyon olarak ayrılmak isteyen isimler varını yoğunu ortaya koyarken son dönem hakkında en çok haber yapılan yarışmacılardan biri de Cumali Akgül oldu.

Iğdır'dan İstanbul'a yürüdü

Son haftalarla özellikle Nagihan ile girdiği tartışmalarla haber olan Cumali yarışmada adı açıklanan ilk isim olmuştu. Bu yarışmada yer almak için Iğdır'dan İstanbul'a yürüyen Cumali Akgül, katıldığı Beyaz Show'da Beyazıt Öztürk'ün ısrarı ile Acun Ilıcalı tarafından Survivor'a kabul edilmişti. Akgül, yarışmacı olabilmek için 50 günde bin 500 km yol yürüdü.

Belediye hoparlörlerinden oy istediler

Acun Ilıcalı'nın 'Sen ilk ve sonuncusun' diyerek adaya kabul ettiği Cumali başarılı grafiğiyle şimdilik adada kalmayı başarırken, memleketi Iğdır'da ilginç bir olay gerçekleşti. Belediye hoparlörlerinden yapılan anonsta halktan Cumali için oy istendi ve o anlar da bir sosyal medya kullanıcısı tarafından kayıt altına alındı.