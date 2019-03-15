Cuma vakti camiye saldıran şahıs Türk düşmanı çıktı

Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen saldırının faillerinden biri Türk düşmanı çıktı.

Güncellenme 15 Mart 2019 11:12

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Christchurch kentinde, Cuma namazı saatlerinde iki camiye yapılan saldırıda 40 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonrası polis, ülkedeki tüm camilere kapılarını kapatması uyarısında bulundu.

Saldırgan Türk düşmanı çıktı

Yeni Zelanda polisi, saldırganların yakalandığını ve üçünün erkek birinin de kadın olduğunu duyurdu.

Saldırıyı sosyal medyadan canlı yayınlayan Avustralyalı terörist Brenton Tarrant'ın katliam öncesi yaptığı paylaşımda, kullandığı silahların üzerinde, "Türk Yiyici", Osmanlı'nın mağlup olduğu 2. Viyana seferi 1683 tarihi ve ( Deus Vult ) Haçlı seferlerinin mottosu olan "Tanrı bunu istedi" yazması gözlerden kaçmadı.