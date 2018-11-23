Cuma namazı çıkışı provokasyon! Esenyurt Belediye Başkanı'na saldırı

Cuma namazı çıkışı bir provokatör Esenyurt Belediye Başkanı Alatepe'ye saldırmaya çalıştı. Polis, saldırganı gözaltına aldı.

Güncellenme 23 Kasım 2018 14:40

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, saldırıya uğradı. Saldırgan hemen gözaltına alındı.

Namaz çıkışı gerginlik yaşandı

Başkan Alatepe, cuma namazını kılmak için camiye geldiği sırada seyyar satıcı olduğu belirtilen bir kişi tepki gösterdi. Bu sırada gerginlik çıktı.

Üzerinden şarjör çıktı

Polisin gözaltına aldığı kişinin üzerinden silah şarjörü çıktı. Polis, silah olması ihtimaline karşı bölgede inceleme başlattı.

Başkan’dan açıklama

Cami çıkışı konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Alatepe, Esenyurt'ta vergisiz satış yapılamayacağını, vergiyi vermeden gelip tahta açmalarını, seyyar satıcılık yapmalarını istemediklerini, bunun sebebinin de halk olduğunu, neyin satıldığının belli olmadığını, meydan düzenlemesini beklediklerini, burada seyyar satıcıların olmayacağını söyledi.

“Ücretsiz yer tahsis ettik”

Başkan Alatepe, “Bizde bunlara Türkiye'de olmayan bir şey yaptık. Seyyar satıcıların tamamına ücretsiz yer tahsis ettik. Buyurun gelin, esnaf olun, ilk kiralarınızı biz ödeme yaptık" dedi.