Çukur'un Cumali'sine o isim hayat verecek

Geçen sezona damga vuran Çukur dizisinin Cumali'sinin kim olacağı belli oldu.

Güncellenme 12 Eylül 2018 11:35

Yayınlanmaya başladığı gündem bu yana en çok izlenen dizi Çukur’a yeni oyuncular dahil olmaya devam ediyor. En son Erkan Avcı’nın Koçovalı ailesinin baş düşmanı olan karaktere hayat vereceği belirtilmişti. Geçen sezondan bu yana tartışma konusu olan Cumali Koçovalı’ya kimin hayat vereceği de belli oldu. Böylece "Cumali'yi kim oynayacak?" sorusu yanıt bulmuş oldu. Cumali’nin son olarak Ay Yapım’ın Blu TV’de yayınlanan dizisi 'Şahsiyet'teki performansıyla büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Necip Memili olacağı ortaya çıktı.

“Hem keyif hem de gurur verici”

Cumali'nin, sezon finalinde taş üstünde taş kalmayan Çukur'u ve yıllar sonra yüzleşeceği ailesi Koçovalıları nasıl etkileyeceği de izleyiciler için heyecan yaratacak. Yıllardır hapishanede olan ve aileden kimseyle görüşmeyen Cumali, tüm dengeleri değiştirecek. Başarılı oyuncu Memili, 'Çukur'a katılmayı şu sözlerle özetledi: "Başladığı günden beri büyük beğeniyle izlenen, çok iyi oyuncu kadrosu ve ekibi olan bir diziye dahil olmak benim için hem çok keyifli hem de çok heyecan verici. Ay Yapım ile 'Yaprak Dökümü' ve 'Şahsiyet'ten sonra birlikte çalıştığımız üçüncü proje olacak. Her zaman çalışmaktan keyif aldığım bir yapım şirketi ve tekrar yollarımızın kesişmesi, böyle bir projede bir arada olmak benim için hem keyif hem de gurur verici."