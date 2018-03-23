Çukur'a Elvis geliyor! Tüm dengeler değişecek

Bu sezonun en iddialı yapımlarından olan Çukur'un kadrosuna Elvis karakteri ile Saygın Sosyal katılıyor.

Güncellenme 23 Mart 2018 10:48

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur'un 22. bölümünde kadroya yeni bir isim daha dahil oldu. Son yayınlanan bölümde "Beyefendi" olarak bilinen Baykal, Vartolu ve Yamaç'ın işbirliği ile ele geçirilmişti. Yeni bölüm fragmanında ise Baykal’ın kurtarmak için oyuna yeni bir isim dahil oluyor. Yamaç ve İdris mekanına gittiği Elvis'le tanışıyor.

"Savaş başlıyor"

Elvis, Koçovalılara medyan okuyarak Baykal'ın serbest kalmasını istiyor. Bu istek karşısında Yamaç'ın sert tepkisi ile karşılaşan gizemli Elvis, tüm dengeleri değiştireceğe benziyor. "Savaş başlıyor" sözüyle Vartolu'nun koştuğu anlar izleyiciyi iyice meraklandırdı.

Elvis diziye dahil oldu

Genç neslin başarılı ve yetenekli oyuncularından olan Saygın Soysal, Elvis karakteriyle Çukur’daki dengeleri değiştirmeye geliyor. İlk kez 22. bölümde izleyici ile buluşacak olan Soysal, Elvis adlı karaktere hayat verecek.

“Baykal, gücünü geri kazanacak mı?”

Yamaç ve Vartolu'nun işbirliği karşısında tuzağa düşen Baykal'ı kurtarmak için gelen Elvis'in nasıl bir karaktere hayat vereceği ise merak konusu. Elvis, “Baykal, gücünü geri kazanacak mı?” sorusunun cevap bulacağı yeni bölümde işleri kızıştırmaya gelecek.

İdris ve Yamaç'la karşı karşıya geliyor

Kilit bir role sahip olan Soysal’ın canlandırdığı Elvis’in Yamaç ve İdris’le karşılaşması büyük bir merakla bekleniyor.