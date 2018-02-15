Çukur'a bomba bir isim daha dahil olacak!

İzlenme rekorları kıran dizi Çukur'un kadrosuna Sena'nın abisi Komiser Emrah rolü ile Alperen Duymaz dahil olacak.

Güncellenme 15 Şubat 2018 13:58

Pazartesi akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Çukur'un kadrosuna bomba bir isim katılıyor. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Alperen Duymaz, Sena'nın abisi komser Emrah olarak diziye dahil olacak.

19 Şubat'taki bölümde Komiser Emrah olarak izleyicinin karşısına çıkacak olan Duymaz, daha önce canlandırdığı karakterlerden bambaşka bir rolle izleyicileri şaşırtacak.

Son bölümde Vartolu'nun kaçarken aracında kurşun yağmuruna tutulması izleyicide şok etkisi yaparken, Alperen Duymaz'ın canlandırdığı 'Emrah'ın mahalleye gelişi başta Koçovalılar olmak üzere Çukur'daki herkesin hayatını etkileyecek.