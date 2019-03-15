Çukur ve Çarpışma bir ilke imza atacak!

Çukur ve Çarpışma, seyircisinin karşısına büyük bir sürprizle çıkmaya hazırlanıyor.

Güncellenme 15 Mart 2019 11:00

Show TV’nin Ay Yapım imzalı iki fenomen dizisi Çukur ve Çarpışma, seyircisinin karşısına büyük bir sürprizle çıkmaya hazırlanıyor. Pazartesi günleri reyting rekorları kıran Çukur’a Perşembe günleri yayınlanan Çarpışma dizisinden bir karakter transfer olacak. Konuk olarak Çukur’a katılacak sevilen oyuncunun reytingleri artırması bekleniyor.

Veli karakteri ile Çukur’a dahil olacak

Dünya sinemasında yaygın olan ve ABD’de spin off adıyla uygulanan diziler arası oyuncu değişimine, Çarpışma'nın Veli'si Onur Saylak dahil oldu. Saylak, gelecek bölümlerde Çukur’a Çarpışma dizisinde hayatı verdiği Veli karakteri ile dahil olacak.

Amaç reytingleri artırmak

Dün akşam yeni bölümü ile yayınlanması beklenen Çarpışma, Cumhurbaşkanı Özel programı nedeniyle yayınlanmamıştı. Öte yandan Çarpışma için, yayınlandığı ilk bölümlerle düşük reyting sebebiyle final yapacağı iddiası ortaya atılmıştı. Dizinin yıldız oyuncusu Onur Saylak da, Çukur'a katılarak kendi dizisinin reytinglerde üst sıralara tırmanmasını hedefleyecek.