Çorum'daki mezarlık olayı hala gizemini koruyor

Çorum'daki mezarlıkta yaşanan olay gizemini hala korurken emniyet güçleri bölgeye fotokapan yerleştirdi.

Güncellenme 05 Mayıs 2018 11:03

Çorum'da yaşanan gizemli olay git gide ilginç bir hal almaya başladı. Görevliler mezarlık başında her akşam genç bir kızın "neden beni bıraktın?" sözleri ile ağladığını iddia etmişti. Görevliler tarafından fark edildiğini anlayan genç kız bulunduğu yerden uzaklaşıp kaçtı. Aynı saatte gelen ve birilerini fark edince mezarlıktan uzaklaşan genç kız olayında gizem hala çözülemedi. Bu kapsamda, esrarengiz kızın görüntüsünün alınarak kimliğinin tespit edilmesi için mezarlığa fotokapan kuruldu.

Fotokapan kuruldu

Emniyet güçleri olayın çözülmesi için aralıksız çalışmaya başladı. Gizemli kızın Fatma Ç.'ye ait olan mezarın başında beklediği belirtilirken bu mezarın başın kamera yerleştirildiği de belirtildi. Bunun yanı sıra, Emniyet Müdürlüğü tarafından geceleri ısıya ve harekete duyarlı fotokapan yerleştirildi.

Ziyaretçi akınına uğradı

Ulu Mezarlık'ta gerçekleşen olayın haberini alan vatandaş bölgeye akın etti. Mezarlık, arefe günleri hariç ilk defa bu denli kalabalık oldu. Mezarlık adeta ziyaretçi akınına uğrarken, vatandaşlar haberlere konu olan ve genç kızın başında ağladığı iddia edilen Fatma Ç.'nin mezarını ziyaret ediyor. Bazı vatandaşlar burada dualar ederken bazıları da meraktan mezar etrafında dolanıyor.