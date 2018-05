Çorum'daki esrarengiz kız bulundu mu?

Çorum'da bir mezarlıkta geceleri ağlayan gizemli genç kızın bulunduğu iddia edildi.

Güncellenme 11 Mayıs 2018 14:57

Çorum'da bulunan Ulu Mezarlığı'na bir hafta içinde 5 gece gelen ve bir mezarlık başında akşamları ağlayan esrarengiz kız hakkında yeni gelişme yaşandı. İddiaya göre genç kız evinde bulundu. İsmi açıklanmayan ve ruhsal sorunlar yaşadığı ileri sürülen kızın hastanede tedavi ettirildiği, ardından emniyetteki sorgusu sonrası yakınlarına teslim edildiği belirtildi.

Mezar başında ağlıyordu

Çorum Çepni Mahallesi'ndeki Ulu Mezarlığı görevlileri, 26 Nisan gecesi, siyah kıyafetli, ayağında kırmızı ayakkabıları olan bir genç kızın mezarlığa gelerek, Fatma Çiftçi'ye ait mezarın başında konuşup, ağladığını fark etti.

Polisin elinden kaçtı

Görevliler; 27, 28 ve 29 Nisan geceleri de genç kızı aynı mezarın başında ağlarken gördü. Görevliler bir türlü yakalayamadıkları kıza "Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak" mesajını içeren bir not bıraktı. Bunun üzerine gizemli kız 1 Mayıs'ta tekrar ortaya çıktı. Mezarın başında ağlayan genç kız olay yerine gelen polisin elinden son anda kaçtı ve ortalardan kayboldu.

Kamera yerleştirildi

Emniyet genç kızı yakalamak için ağaçların tepesine kadar arama yaptı. Bir ağaca da Fatma Çiftçi'nin mezarını görebilecek şekilde kamera yerleştirildi. Tüm bu çalışmalar bir sonuç vermedi.

Gizemli kız bulundu mu?

Olayı duyan Çorum vatandaşları ve komşu illerin vatandaşları mezarlığa akın etti. Polisin inceleme yürüttüğü olayda, gizemli kızın mezarlık yakınlarındaki evinde bulduğu iddia edildi.

Ruhsal problemleri var

Güvenlik kameralarından kimliği belirlenen ve ismi açıklanmayan genç kızın, ruhsal sorunları nedeniyle hastanede tedavi ettirildiği belirtildi. Daha sonra kızın, emniyete götürüldüğü ve ifadesi alındıktan sonra yakınlarına teslim edildiği öne sürüldü.

Daha önce de mezarlığa gidiyordu

Genç kızın daha önceki günlerde de mezarlığa gidip ağladığı ve yakınlarının sık sık mezarlıktan alıp evine götürdüğü belirtildi.