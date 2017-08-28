Çorum'da ticari araç ile otomobil çarpıştı:3 ölü, 4 yaralı

Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Güncellenme 28 Ağustos 2017 22:53

Çorum'un Zeytin köyü mevkisinde Şaban Makineci idaresindeki 19 RC 649 otomobil ile Bayram Demir'in kullandığı 39 NH 773 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, Şaban ve Fatma Makineci olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Eren Makineci, Ahmet Koçboğa, İbrahim ve Hayrullah Cıbır ile Bayram Demir 112 Acil Sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralılardan Eren Makineci müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA