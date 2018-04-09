Çorum Şeker Fabrikası o firmaya satıldı!

Çorum Şeker Fabrikası, 528 milyon lira bedelle Safi Katı Yakıt'a satıldı. Böylece üçüncü şeker fabrikası da satıldı.

Güncellenme 09 Nisan 2018 15:38

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararından sonra üçüncü şeker fabrikasının da ihalesi tamamlandı. Geçtiğimiz Cuma ihalesi yapılan Bor Şeker Fabrikasını Doğuş Gıda 336 milyon lira, Kırşehir Şeker Fabrikasını ise Tutgu Gıda 330 milyon lira bedelle satın almıştı.

CHP'liler içeri alınmadı

Bugün yapılan ihale ile Çorum Şeker Fabrikası da 528 milyon lira bedelle Safi Katı Yakıt'a satıldı. İhale esnasında CHP'li vekiller eylem yaptıkları için alınmadı. İhaleyi, Safi Katı Yakıt 528 milyon lira bedelle kazandı. Safi Katı Yakıt'ın kömür sektöründe yatırımları olduğu belirtildi.

Gök'ten açıklama

Şeker-İş Başkanı İsa Gök, Çorum Şeker Fabrikası'nın kotasının 95 bin 750 ton olduğunu, tonu 2 bin 400 dolardan, sadece kota değerinin yaklaşık 230 milyon dolar olması gerektiğini söyledi.

En yükse fiyatı verdi

Bor Şeker Fabrikasını Doğuş Gıda 336 milyon lirayla, Kırşehir Şeker Fabrikası ise Tutgu Gıda 330 milyon lirayla en yüksek teklifleri vererek satın alma işlemlerini gerçekleştirdi. Tutgu Gıda'nın pek fazla tanınmaması ise dikkat çekti. Fabrikayı en yüksek teklifle alması ise “Bu firma da kim” sorusuna neden oldu.

Ankara firması

Şirketin ortaklarından olan Miraç Caner Batur, Ankara firması olduklarını, inşaat ve fastfood işi yaptıklarını, ancak fastfood markalarını açıklamak istemediklerini söyledi.