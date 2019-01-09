Comolli, Serdar Aziz için ne dedi?

Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, yeni sezon için forvet transferi yapmayacaklarını, diğer bölgeler için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Güncellenme 09 Ocak 2019 17:33

Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli; dört bölge için kadrolarına yeni oyuncuları dahil edeceklerini, forvet almayacaklarını söyledi.

O karede neden yoktu?

Comolli; takımdaki görevinin başında olduğunu, transfer çalışmalarına devam ettiğini, Sadık Çiftpınar'ın imzası sırasında yurt dışında olduğunu, o gün 2 transfer görüşmesi yaptığını, o karede bu nedenle olmadığını, bu durumu çarpıtanların olduğunu, Sadık’ın transferinin kendisi tarafından bitirildiğini, transferi bitirdikten sonra İstanbul'dan ayrıldığını belirtti.

Forvet transferi olacak mı?

Forvet transferi yapmayacaklarını da aktaran Comolli, diğer bölgelerle ilgili çalışmaların devam ettiğini, sol bek, kanat oyuncuları ve orta saha ile ilgili girişimlerin devam ettiğini söyledi.

Serdar Aziz hakkında ne dedi?

Comolli, Serdar Aziz ve Tolgay Arslan’la da ilgilendiklerini, teknik olarak bu konuyla ilgili başka açıklama yapamayacağını, kendisine dair eleştirileri her gün takip ettiğini, bütün gazeteleri tercüme ettirdiğini, sosyal medyaya dahi baktığını, hiçbirinin umurunda olmadığını, sadece işine baktığını, görevine devam edeceğini ifade etti.

Yanal ne demişti?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Slimani, Ayew ve Frey'in yeterli olduğunu, transferden çok mevcut oyuncuların performasını artırmaya çalışacaklarını söyledi.