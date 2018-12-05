Comolli, Fenerbahçe'nin teknik adamını duyurdu

Comolli, bu sezon teknik adam Erwin Koeman ile yola devam edeceklerini duyurdu.

Güncellenme 05 Aralık 2018 13:11

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, takımdaki belirsizlikler hakkında konuştu. Comolli, bu sezon teknik adam Erwin Koeman ile yola devam edeceklerini duyurdu.

Galibiyet serisine başlayacağız

Habertürk’ün haberine göre Comolli, taraftarın tepkilerinde haklı olduğunu, Samandıra'daki herkesin bu durumdan dolayı üzgün olduğunu, çalışarak galibiyet serisine başlayacaklarını, taraftarı mutlu etmek için kazanmaya başlayacaklarını söyledi.

Keoman ile yola devam

Koeman ile devam edeceklerini ifade eden Comolli, Kadro dışı bırakılan oyuncularla ilgili bir değişiklik olmadığını, ne onlardan ne de Fenerbahçe’den bir adım olmadığını, transfer çalışmalarının sürdüğünü, ihtiyaca göre sürekli çalıştıklarını, devre arası kampı için çalışmaların devam ettiğini, dünyanın çeşitli bölgelerinde araştırmalar yaptıklarını söyledi.