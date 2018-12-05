Comolli, Fenerbahçe'nin teknik adamını duyurdu
Comolli, bu sezon teknik adam Erwin Koeman ile yola devam edeceklerini duyurdu.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, takımdaki belirsizlikler hakkında konuştu. Comolli, bu sezon teknik adam Erwin Koeman ile yola devam edeceklerini duyurdu.
Galibiyet serisine başlayacağız
Habertürk’ün haberine göre Comolli, taraftarın tepkilerinde haklı olduğunu, Samandıra'daki herkesin bu durumdan dolayı üzgün olduğunu, çalışarak galibiyet serisine başlayacaklarını, taraftarı mutlu etmek için kazanmaya başlayacaklarını söyledi.
Keoman ile yola devam
Koeman ile devam edeceklerini ifade eden Comolli, Kadro dışı bırakılan oyuncularla ilgili bir değişiklik olmadığını, ne onlardan ne de Fenerbahçe’den bir adım olmadığını, transfer çalışmalarının sürdüğünü, ihtiyaca göre sürekli çalıştıklarını, devre arası kampı için çalışmaların devam ettiğini, dünyanın çeşitli bölgelerinde araştırmalar yaptıklarını söyledi.