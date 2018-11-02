Çöken metro inşaatında iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Dudullu-Bostancı Metro Hattı'nda çökme meydana geldi. Yapılan kurtarma çalışmaları sonrası iki kişinin cesedine ulaşıldı.

Güncellenme 02 Kasım 2018 09:52

Ümraniye’de metro çalışması yapılan caddede göçük meydana geldi. Çevredeki bir siteye ait olan güvenlik kulübesinin de göçükte kalması dolayısı ile çalışma başlatıldı. Yapılan kurtarma çalışmaları sonrası iki kişinin cesedine ulaşıldı.

Çukur meydana geldi

Gelen bilgilere göre, Dudullu-Bostancı Metro Hattı şantiyesinin yanındaki yolda meydana gelen göçük sonrasında 10 metre çapında, 7-8 metre derinliğinde çukur meydana geldi.

Güvenlik kulübesi çukura düştü

Meydana gelen çöke sırasında bölgede bulunan bir siteye ait güvenlik kulübesi ile şantiyeye ait konteyner de göçük altında kaldı.

İki kişinin cesedine ulaşıldı

Kulübenin içinde iki kişinin bulunduğu ihbarı üzerine ekipler arama kurtarma çalışmalarına başlandı. Drone ile havadan görüntülenen göçük alanında itfaiye, polis ve İBB ekiplerinin yaptığı çalışmalarda iki kişinin cesedine ulaşıldı.

Binalar tahliye edildi

Bölgede buluna bazı binalar tahliye edilirken, 112 Acil Servis ekibi de hazır bekletildi.

Doğalgaz paniği

Çevreye yayılan doğalgaz kokusu bazı vatandaşları paniğe sevk etti ve evlerinden dışarı çıkmak zorunda kaldılar. Ekipler duruma müdahale ederek doğalgaz akışını kesti.

Başkan Can bölgede inceleme yaptı

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, olay yerinde incelemeler yaparken, İBB konuyla ilgili açıklama yaptı.

İBB’de açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise çökmenin, Dudullu-Bostancı Metro Hattı'nın Parseller İstasyonu ile Depo Sahası arasındaki tünel imalatlarının, istasyon tarafındaki son genişletme etabında meydana geldiği bildirildi.

İstasyon kazı destek sisteminde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı duyurulan açıklamada, "Çöken kısım istasyon dışında; yol altında, site önünde yer almakta olup siteye ait güvenlik kulübesi oluşan boşluğa düşmüştür. Alınan ilk bilgilerde güvenlik kulübesi içerisinde 2 kişinin bulunduğu ifade edilmiş olup kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir" bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, İBB raylı sistemler, AKOM, itfaiye, yol bakım, İSKİ, zabıta, 153 yerinde çözüm ekiplerinin 10 araç ve iş makinesi, 38 personel ile olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Çalışmalar sırasında çevredeki bina ve yol ölçümlerinin düzenli olarak kontrol edildiği belirtilen açıklamada, "Yapılan kontrollerde olay öncesinde herhangi bir deformasyon gözlenmemiştir. Çevredeki 3 bina tedbir amaçlı boşaltılmıştır. Meydana gelen çökmenin zemin altında oluşan boşluktan kaynaklanabileceği tahmin edilmektedir" ifadelerine yer verildi.