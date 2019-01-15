Çok terlemekten şikayet ediyorsanız nedeni bu!

Uzmanlar, yaz veya kış fark etmeksizin aşırı terleme sorunu yaşayan kişilerin hormonal bozukluk veya metabolizma hastalıklarından kaynaklandığını vurguladı.

Güncellenme 15 Ocak 2019 11:16

Terleme genel olarak vücut ısı dengesinin sağlanabilmesi için ortaya çıkan doğan bir durumdur.

Uzmanlar tüm bunların yanı sıra iç veya dış kaynaklı streslere bağlı olarak da vücutta terleme miktarında artış olmasının doğal karşılandığını ifade ediyor. Ancak vücut dinlenme pozisyonundayken stres veya herhangi bir sıcaklık değişimi mevcut değil ve terleme gibi bir sorun görülüyorsa buna hiperhidrozis veya aşırı terleme denir.

Aşırı terleme sorunun altında bir hastalık yatabileceğinden bir uzmana görünmekte fayda var. Peki aşırı terleme sorunun altında ne gibi hormonal ve metabolizma hastalıkları bulunuyor?

Hipertiroidi

Hipertiroidi, tiroit bezlerinin üretmesi gerekenden fazla tiroit hormonu üretmesi ile oluşan bir hastalıktır. Genellikle halk arasında ‘zehirli guatr’ olarak da adlandırılır. Bu hastalığın en temel belirtileri aşırı terleme, yorgunluk, çarpıntı, kaygılı ruh hali, uykusuzluk ve ellerde terlemedir.

Diyabet

Yapılan araştırmalar her 11 kişiden birinin diyabet hastalığına yakalandığını gösteriyor ve dünya üzerinde ortalama 425 milyon kişinin diyabet hastası olduğu ortaya çıktı. Uzun süreli ve kontrol edilmeyen yüksek kan şekeri vücutta pek çok organın iflasına neden oluyor.

Hipoglisemi

Kan şekerinde düşüklük görülmesi de vücut için önemli bir alarm ve acil olarak dengelenmesi gerekir. Kan şekerinin düşük kalma süresi uzayıp düşüklük iyice artarsa hayati bir tehlike görülebilir.

Aşırı terleme sorunun altında yatan diğer hormonal ve metabolizma hastalıkları ise şunlardır; Akromegali, Feokromasitoma, Cushing Sendromu ve Obezitedir.