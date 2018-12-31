Çok sayıda polis ve bekçi alınacak

İçişleri Bakanı Soylu; 10 bin polis memuru, 10 bin 500 de bekçi alacaklarını söyledi.

Güncellenme 31 Aralık 2018 14:02

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; trafik cezalarından gelen paraların Maliye'ye gitmediğini, bir takım tezviratların yapıldığını, bu trafik cezalarından gelen paraların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal bütçesine gittiğini, oradan da fakir fukaraya dağıldığını söyledi.

Bakan Soylu, PKK ile mücadelede neredeyse sona yaklaştıklarını, PKK’nın şehirden tamamen silindiğini, PKK'yı kırsalda da mağaraların içine tıktıklarını belirtti.

10 bin polis daha alma hazırlığında olduklarını ifade eden Bakan Soylu, “Hemen hemen müracaatlarını tamamladık. Şimdi 10 bin 500 bekçiyi daha şubat ayının sonu itibariyle sokaklarımızla buluşturuyoruz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bana bir şey söyledi. 'Vatandaşım yatarken bekçinin düdüğünü duysun rahat uyusun' dedi" dedi.