Çok sayıda öğretmen kadroya alınacak

Bu yıl, sözleşmeli öğretmenlik yapan beş bin kişinin ataması yapılacak.

Güncellenme 03 Mayıs 2018 11:16

Resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yağan öğretmenler arasından beş bin kişinin Milli Eğitim Bakanlığı'nca atamasının yapılacağı belirtildi.

5 bin atama yapılacak

Bakanlık yaptığı yazılı açıklamada, MEB'de ve resmi eğitim kurumlarında ek ders karşılığında görev yapanların sözleşmeli öğretmenliğe geçişleri kapsamında 5 bin atama gerçekleştirileceği belirtildi.

Hangi şartlar aranıyor?

Ataması yapılacak kişilerin; sosyal güvenlik kurumlarının herhangi birinden yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı almıyor olması, bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında yaptıkları görevlerinden dolayı başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olmak, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak, öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak, Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanların denkliklerinin bulunması şartlarını taşıyor olması gerekiyor.

KPSS’den 50 puan alma şartı

Yapılacak başvurular için; 2017'de yapılan KPSS'den 50 ve üzeri puan almış olunması, meslekten men edilecek bir ceza almamış olması, bir yıl bekleme süresini beklemiş olması gerekiyor.

Nereden başvuru yapılacak?

Bu şartlar kapsamında, sözleşmeli öğretmenliğe başvuruların sözlü sınav, atama yapılacak alanlar ve kontenjan çizelgesi ile atama takvimi ve diğer hususlara ilişkin duyurular daha sonra 'http://meb.gov.tr - http://ikgm.meb.gov.tr' adreslerinde yayınlanacak.

Boş pozisyon kalırsa ne olacak?

Öte yandan, bu çerçevede beş bin sözleşmeli öğretmenliğe yapılacak atamalardan sonra boş pozisyonun kalması durumunda 2018'de yapılacak KPSS'den aynı şartlarla tekrar atama yapılacağı da belirtildi.