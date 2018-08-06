Çok sayıda hakim ve savcı atanacak!

Adalet Bakanı Gül yılda yaklaşık 4-5 bin civarında hakim ve savcı almayı planladıklarını söyledi.

Güncellenme 06 Ağustos 2018 16:53

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yılda yaklaşık 4-5 bin civarında hakim ve savcı almayı planladıklarını söyledi.

İbni Haldun Üniversitesi’nde bir toplantıya katılan Bakan Gül, yaklaşık yılda 4 -5 bin civarında hakim savcı almayı planladıklarını, daha çok mezun olduktan sonra bilgileri tazeyken hemen mesleğe girsinler diye her yıl Kasım ayında mezuniyete entegre şekilde hakim savcı adaylarını alacaklarını, hedeflerinin Avrupa’da kişi başına düşen hakim savcı sayısına ulaşmak olduğunu, şu anda bin 300 hakim ve savcının atamasını yaptıklarını söyledi

Bakan Gül şu anda Türkiye’de 17 bin hakim ve savcı olduğunu söyledi.