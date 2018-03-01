Çok kritik AK Parti-Saadet Partisi görüşmesi!

SP Lideri Karamollaoğlu ve AK Partili Şentop gündemi değerlendirmek için bir araya geldi.

Güncellenme 01 Mart 2018 21:52

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop kritik bir görüşme için bir araya geldi.

Gündemde ittifak yok

Karamollaoğlu, görüşme sonrası açıklama yaptı. Türkiye'nin ve dünyanın tüm meselelerini neredeyse görüştüklerini söyleyen Karamollaoğlu seçim ittifakı ile ilgili konuştuklarını, daha önce de açıkladığını, seçimin sath-ı mailine girmeden bu konunun fuzuli olduğunu, kendisine teklif iletildiğini, görüşünü aktardığını, gündeminde böyle bir konu olmadığını söyledi.

Daha önce de ittifak açıklaması yapmıştı

Daha önce Kılıçdaroğlu'nun ittifak açıklamalarına cevap veren Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun müspet açıklamalar yaptığını, bundan çok memnuniyet duyduğunu, ileride temasların olabileceğini belirtmişti. Karamollaoğlu ayrıca AK Parti ile de temasların olabileceğini belirtmişti.

Kuvvetler ayrılığı ilkelerinin kendilerinin temel ilkeleri olduğunu belirten Saadet lideri, hukukun üstünlüğüne önem verdiklerini söylemişti.