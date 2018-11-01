Çok katlı bina dönemi bitiyor mu?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, bundan sonra kentsel dönüşümlerde 30-40 katlı binalara yer verilmeyeceğini söyledi.

Güncellenme 01 Kasım 2018 13:17

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha önceki yıllarda Türkiye’de yüksek binaların ihtiyaç olduğunu, hem imar planlarının azlığı, hem nüfusun yoğunluğu, kentlere göçün hızı bir şekilde olması yüksek bina ihtiyacını beraberinde getirdiğini, bugün yüksek binaların herkesi rahatsız ettiğini, 30-40 katlı binalara artık kentsel dönüşümde de yer vermeyeceklerini söyledi.

“Biz de kendi içimizde hatalar yaptık”

Yüksek binaların artık inşa edilmeyeceğini belirten Bakan Kurum, “Evet biz de kendi içimizde hatalar yaptık. Ancak bundan sonra yatay mimaride ve sosyal donatıları olan projeler yapmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

“Şehirler için kentsel dönüşüm planlamamız lazım”

Bakan Kurum, 81 ilde mekansal plan yapılması gerektiğini belirterek, "Mekansal stratejik plan ne demek? Şehrin geleceği, nüfusu, alt yapısı, üst yapısı için gerekli olan her şeyini planlamamız gerekiyor. Biz kentsel dönüşümde bu sıkıntıları sahada görüyoruz. Her biri kendi içinde kentsel dönüşüm projelerine gidiyorlar. Ancak şehir ölçeğinde kentsel dönüşümü de planlamamız gerekiyor. Şehirde satılabilecek konut sayısı belli. Bir ilçede satılabilecekten, arz talep dengesinden fazla bir üretim yaparsanız bu sefer öbür ilçeyi, öbür ilçe, öbürünü ve tüm şehri etkiler. Şehirler için kentsel dönüşüm planlamamız lazım. Hangi ilçelerden başlayacağız, önceliğimiz ne veya rezerv alanına taşıyacağımız alanlar neresidir diye çalışmasını yapmamız gerekiyor” dedi.