Çok gizli kasete ne oldu? O isimden bomba FETÖ iddiası

FETÖ içinde uzun yıllar görev yapmış, daha sonra ters düşüp ayrılmış bir isim olan Nurettin Veren, çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Güncellenme 08 Ağustos 2018 12:25

FETÖ’nün içinde üst düzey görevler yapan ve yıllar önce örgütle bağlantısını kesen Akit Yazarı Nurettin Veren, yıllar önce Genelkurmay’a verdiği kaseti köşesine taşıdı.

FETÖ’yle ilgili çok önemli bilgilerin kasette yer aldığını belirten Veren, bu kasetin gündeme getirilmeyişini eleştirdi.

Pişman olanlar önemli bilgiler verebilir

Veren, Türkiye'ye geri dönmek isteyen pişmanlık ve itirafçılık yasasıyla FETÖ’den kurtulmak isteyenlerin, bu kurulacak olan komisyona gelerek de pek çok bilgi verebileceklerini söyledi .

Yapılan uygulamaya eleştiri

Veren, “Kapıyı pencereyi sımsıkı kapatıp, herkesi FETÖ’ye gitmeye ve sığınmaya mecbur ederseniz, aynen daha önceki yıllarda Adnan Oktar’ın kendine köle ettiği ve sığınmaya mecbur ettiği insanlar gibi, raporun hiçbir faydası olmaz. Ben Meclis Araştırma Komisyonuna ifade vermek ve irtibata geçmek istediğim halde, maalesef komisyon benimle görüşmedi. 20 yıldır mücadele eden ve benimle görüşmeyen komisyon, acaba ne işe yarar ve kimlerle görüşür?” dedi.

FETÖ ile ilgili önemli bilgiler var

Daha önce Genelkurmay’a çok önemli bilgiler verdiğini belirten Veren, FETÖ ile ilgili çok önemli bilgiler olmasına rağmen, 8 saatlik bu görüntülü ifadesinin 2006’dan 2017 yılına kadar, yani 11 yıl ortaya çıkmadığını, daha sonra 2017 yılında Sözcü Gazetesi’nin bu kaseti bulunduğunu açıkladığını ifade etti.

Kaset ne oldu?

O günkü Genelkurmay Başsavcısı tarafından da doğrulandığını ve manşet yapıldığını hatırlatan Veren, ifadesini alan Zekeriya D. isimli savcının da, FETÖ’nün ahlaksız kumpası ile görevinden uzaklaşmak zorunda kaldığını, şimdi aradan geçen bu iki yıla yakın zaman içerisinde, kendisinin Genelkurmay’a vermiş olduğu kaset bulunduğu halde, yine ortaya çıkarılamamasının ve üzeri örtülmek istenmesinin kimleri, hangi bürokratları ve hangi siyasileri korumak için yapıldığını sordu.

“11 yıldır gizli kalan bilgiler ortaya çıkabilir”

Veren, yazısına şöyle devam etti: Bu kasetin içeriği çözümlenerek, sayın Başkanımıza ve ilgili bakanlıklara bu kaset iletilmedir. Kaset yine aynı şekilde yok edilebilir ve üstü örtülebilir. Yeni kurulması gereken Meclis Araştırma Komisyonu, ilk iş olarak bu 11 yıl gizli kalmış olan Genelkurmaydaki kasete el koyarak, pek çok gizli olayları ortaya çıkarabilir."