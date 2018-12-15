Cocu'ya ödenen tazminat dudak uçuklattı

Türkiye'de görev yapan teknik adamlara ödenen paralar tartışma konusu olurken, tüm başarısızlığına rağmen Cocu'ya ödenen rakamlar dudak uçuklattı.

Güncellenme 15 Aralık 2018 11:40

Son zamanlarda Türk kulüplerinin başına geçen yabancı teknik adamlar büyük paralarlar takımların başından ayrılıyor. Üstelik tüm başarısızlıklarına rağmen…

Dört büyük takımı çalıştıran ve görevine son verilen 14 teknik adama 2000 yılından bu yana adeta servet ödendi. Bu silsilenin son zinciri yakın bir geçmişte Fenerbahçe’den yüklü bir ücretle ayrılan Phillip Cocu oldu.

Sarı-lacivertli takımdan 2 milyon euro tazminat alması beklenen Cocu, takımın bu performansına göre ek bonuslarını da almaya hak kazanabilecek.