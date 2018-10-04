Cocu'nun yerine gelecek isim belli oldu!

Hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da istediği başarıyı yakalayamayan Fenerbahçe, Cocu'nun yerine Mihajlovic'i getirme planları yapıyor.

Güncellenme 04 Ekim 2018 11:37

Hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da istediği başarıyı yakalayamayan Fenerbahçe, teknik direktör Phillip Cocu ile yollarını ayırmanın planlarını yaparken, yerine kimin geleceği şimdiden merak konusu oldu. Fenerbahçe’de hoca listesinin en başında beklenmedik bir isim yer alıyor.

Sporting Lizbon’da 10 gün kalmıştı

Sezon başında Sporting Lizbon ile anlaşan ancak Portekiz kulübünde yaşananlar nedeniyle 10 gün sonra görevden ayrılan Sırp teknik adam Sinisa Mihajlovic ile görüşmelerin başladığı iddia edildi.

Görüşmeleri Comolli yapıyor

AMK’nın haberine göre, 49 yaşındaki hocayla görüşmeleri Sportif Direktör Damien Comolli yapıyor. Başkan Ali Koç, çalıştığı her kulüpte futbolcuları üst seviyeye taşımasıyla tanınan Mihajlovic'i takımın başına getirmek istiyor.

Fenerbahçe’nin teklifine sıcak bakıyor

İddiaya göre, Comolli, şu an boşta olan Sırp çalıştırıcıyı ikna etmek için yoğun gayret sarf ediyor. Şu anda takım çalıştırmayan Mihajlovic’in de Fenerbahçe’nin teklifine sıcak baktığı belirtildi.

Büyük takımları çalıştırmıştı

Çalıştırdığı kulüplerde genellikle 4-3-3 sistemini tercih eden 49'luk hoca için kesenin ağzı açıldı. Girişimler, milli arada daha da hızlanacak. Mihajlovic, Fiorentina, Milan ve Torino gibi İtalyan devlerini çalıştırmıştı.