Cocu'nun yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'den ayrılan Cocu, görevden alınan Hein Vanhaezebrouck'un yerine Anderlecht'in başına getiriliyor.

Güncellenme 21 Aralık 2018 12:51

Belçika’nın köklü kulüplerinden olan Anderlecht'te görevden alınan Hein Vanhaezebrouck'un yerine Fenerbahçe'den ayrılan Cocu'nun geçeceği iddia edildi.

Fenerbahçe’den geçtiğimiz aylarda ayrıldı

Fenerbahçe’de oldukça eleştirilen oyun sistemi ile büyük tepki çeken Cocu'ya yönetim daha fazla dayanamamış ve Ekim ayında yolların ayrılması kararını almıştı.

Kariyerine Hollanda milli takımında başladı

Tecrübeli teknik adam kariyerine, 10 sene önce Hollanda milli takımında yardımcı antrenörlük göreviyle başlamıştı. PSV Eindhoven takımını çalıştırdıktan sonra yaz başında Fenerbahçe'de göreve getirildi. Cocu’nun görevine, istenilen sonuçların alınamaması nedeniyle Ekim ayının sonunda son verildi.

Anderlecht 19 haftası geride kalan Belçika Ligi'nde 31 puanla lider Genk'in 11 puan arkasında dördüncü sırada yer alıyor.