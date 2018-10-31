Cocu'nun yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'den gönderilen Cocu, kendine hemen yeni bir takım buldu.

Güncellenme 31 Ekim 2018 10:05

Fenerbahçe'nin evinde Ankaragücü’ne 3-1 yenilmesi sonrası görevine son verilen Phillip Cocu'nun yeni adresi de belli oldu.

Tazminatı bekliyor

Görevine son verilen Cocu, henüz İstanbul’dan ayrılmadı. Menajeri Rob Janssen'le durum değerlendirmesi yapan Cocu'nun yönetimle 1 yıllık maaşı olan 1.9 milyon euroluk tazminat konusunu çözüme kavuşturduktan sonra Hollanda'ya gideceği öğrenildi.

Feyenoordlular Cocu’yu bekliyor

Hollanda Ligi'ndeki derbide Ajax'a 3­-0 kaybeden Feyenoord'un taraftarları, "Cocu boşa çıktı" paylaşımında bulunarak teknik direktörleri Bronckhorst'un yerine Cocu'nun getirilmesini talep etti ve bu yönde kampanya başlattı.

"Bu süreci bekliyordum”

Hollanda basını ise Cocu'nun "Bu süreci bekliyordum. Taraftarın benim dışında bir hocanın adını bağırması normal" şeklindeki sözlerine yer verdi.