Cocu'nun gidişi Fenerbahçe'ye pahalıya mal olacak!

Cocu'nun Fenerbahçe'ye üst üste yaşattığı mağlubiyetler sonrası takım, B planını devreye sokmaya hazırlanıyor.

Güncellenme 02 Ekim 2018 10:13

Fenerbahçe’nin Çaykur Rize deplasmanında aldığı 3-0'lık yenilgi sonrası, teknik direktör Phillip Cocu’nun istifası gündeme gelmişti. İddiaya göre Başkan Ali Koç’un Cocu’ya, "Bu iş seninle olmayacak, bırakmanı istiyoruz" dedi ama Cocu bunu kabul etmeyerek, "Ben bırakmam" diyerek işi yokuşa sürdü.

İki kritik maçtan sonra karar verilecek

Dün kulübe gitmediği belirtilen Ali Koç ve takım yönetimi, "Spartak Trnava ve Başakşehir maçlarını geçirelim. Milli takım arasında daha net karar vermek için vaktimiz olacak" konusunda fikir birliğine vardı.

Cocu ile mahkemelik olabilirler

Bu kapsamda Cocu’nun görevine son verilmediği ama iki kritik maç sonrası teknik adamın takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu süreçte Cocu ile ya anlaşma zemini aranacak ya da iş hukuki boyuta taşınacak.

Takım başında yer almadı

Öte yandan Phillip Cocu, dün takımın rejenerasyon antrenmanında Can Bartu Tesisleri'ndeydi. Ancak Hollandalı çalıştırıcı takımın başında idmanda yer almadı. Cocu'nun, Samandıra'da hem Başkan Ali Koç hem de Comolli ile bir dizi görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.

Cocu’nun kulübe maliyeti 3 milyon euro

Takım yönetimi Hollandalı teknik adamın gönderilmesi üzerine ortaya çıkacak faturayı gözler önüne serdi. Cocu ve ekibinin gönderilmesi halinde, yaklaşık 3 milyon euroluk bir fatura ortaya çıkacak.

Gönderilirse bir yıllık maaşını alacak

Diğer taraftan Cocu sonrası için B planı çalışmalarına devam eden kulüp yönetimi Aykut Kocaman’a sıcak bakarken, taraftarın Ersun Yanal’ı istediği belirtildi. Hollandalı çalıştırıcının görevine son verilmesi halinde sözleşmesine göre 1 yıllık maaşını alacak.