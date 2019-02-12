Çocukların ateşleri nasıl düşer?

Bebek ve çocukluk döneminde sıklıkla karşılaşılan sorunlardan birisi de ateş yüksekliğidir.

Güncellenme 12 Şubat 2019 14:55

Bebeklik ve çocukluk döneminde sıklıkla karşılaşılan sorunlardan olan yüksek ateş anne babaların panik yaşamasına neden oluyor. Özellikle deneyimsiz olan anne babalar büyük strese girer ve ne yapacaklarını tam olarak kestiremezler.

Kendi başına bir hastalık olmayan ateş çeşitli hastalıkların habercisi olabiliyor. Genellik ateşle birlikte ortaya çıkan hastalıklar, enfeksiyonlar, aşı sonrası ortaya çıkan ateş, bağışıklık sistemine bağlı ortaya çıkan hastalıklar vücut ısısının yükselmesine neden olur.

İdeal vücut ısısı kaç olmalıdır?

Gece ve gündüz arası vücut ısısında değişiklik görülebilir genellikle bu bir derecelik bir farktır. Gündüz vücut ısısı 37 derece iken gece 38 dereceye kadar normal kabul edilmektedir. İlk 6 aylık dönem sonrası gece gündüz arası sıcaklık farkı 2 derece olabilir. Hareket halinde olma sıcak su ile duş almakta vücut ısısında değişiklik olur ve 38 dereceye kadar yükselebilir.

Yüksek ateşte neler yapılması gerekir?

Ateş ölçerken kabul edilen dört nokta mevcuttur. Bunlar kulak, popo, koltuk altı ve dil altıdır. Ancak yapılan ölçümler için belli kriterler vardır. Koltuk altı ölçümü için 2 yaşını doldurmuş çocuklarda yapılmalıdır. Dil altı ise iki yaşın altında çocuklarda uygulamak gerekir. Kulaktan yapılan ateş ölçümler saniyeler içinde güvenilir sonuç verir. Popodan yapılan ölçümlerde ısının 38 derecenin, koltuk altı yapılan ölçümlerde ise 37.2, kulaktan yapılan ölçümlerde ise 38 dereceden yüksek olması ateşin yükseldiğini ortaya çıkarır.