Çocuklara sebzeyi sevdirecek yöntemler

Çocuklara yemek yedirmek anneler için bazen büyük bir zulme dönüşebiliyor. Küçük ipuçlarıyla sizde çocuklarınıza keyifle yemek yedirebilirsiniz.

Güncellenme 02 Mart 2018 17:13

Çocuklar özellikle sebze yerken yememek için büyük inat gösterebilirler. Bu durumlarla karşı karşıya kalan ebeveynler büyük zorluklar yaşamaktadır. Çocuklarının sağlıkla büyümesini isteyen anne babalar şunları yapabilir.

Konuşun

Çocuğunuza onu çok önemsediğinizi sağlığı için endişe ettiğinizi uygun bir dille karşınıza alın ve anlatın. Sebzeleri neden yemesi gerektiğini onun için ne gibi faydası olacağını açıklayıcı olarak anlatın. Bu yöntem her çocukta olumlu sonuçlar ortaya çıkaramayabilir.

Biraz renklilik

Şeker oranı yüksek son derece sağlıksız olan meyve sularını sevmeyen çocuk yoktur. Çocuklarınızı bundan uzaklaştırmak için siz evde kendiniz meyve ve sebzeleriniz kullanarak yapabilirsiniz. Renkli görüntüsü çocuklarınızın hoşuna gidecektir.

Süsleyin

Meyveleri ve sebzeleri daha sevimli hale getirmek çocuklarınızı heyecanlandıracaktır. Peki bunu nasıl mı yapacaksınız? Biraz hayal gücünüzü kullanarak tabağı süsleyin. Emin olun ki hiç bir çocuk buna karşı koyamayacaktır.

Birleştirin

Sevdiği yemekle sevmediğini birleştirerek başlayabilirsiniz. Köfteyi seven çocuğunuz tabağına haşlanmış sebze ekleyebilirsiniz. Böylece hem sizin istediğinizi hem de kendi istediği yemeği yemiş olacak.

Oynayın

Yemek yaparken çocuğunuzda size eşlik etmesini isterseniz çocuğunuzu bir adım daha yaklaştırmış olursunuz. Sebzelere ve yapma süresine tanıklık etmesi kendisini yapan olarak görmesi yaptığı yemeği yemesini sağlayacaktır. Bu süreci kuralcı şekilde değil oyun oynuyor gibi yönetirseniz çok keyifli bir hale dönüştürmüş olursunuz.

Denettirin

Çocuklar bazen ön yargıları ile hareket ederler hiç tatmadıkları yemekleri görür görmez burun kıvırabilirler. Böyle bir durumun önüne geçmek için ilk olarak denemesini teklif edin. Belki lezzetini beğenip yemek isteyecektir. O yüzden mutlaka bir kerede olsa tadına bakması gerektiğini söyleyin.

Kandırın

Çocuğunuz güvenini sarsmamak için bu yöntemi en son çare olarak kullanabilirsiniz. Ispanakla yapılmış keki fıstıklı kek olarak yedirebilirsiniz. Sebzelerin ve meyvelerin renklerini kullanarak değişiklikler yapıp çocuğunuza yemekleri cazip kılabilirsiniz.