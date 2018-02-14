Çocuklar Duymasın'da Havuç bilmecesi!

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olan Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u diziye geri dönüyor. Peki karakteri kim canlandıracak?

Güncellenme 14 Şubat 2018 12:21

Ekranlara ara verdikten sonra Kanal D'de tekrar yayınlanmaya başlayan Türkiye'nin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Çocuklar Duymasın'a sürpriz bir isim geliyor. Birol Güven'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Havuç'un diziye geri döneceğini söyledi ama karakteri yine Furkan Kızılay'ın mı canlandıracağını belirtmedi.

Havuç kim canlandıracak?

"Havuç diziye dönecek" duyurusunun ardından herkes Furkan Kızılay'ın Havuç yeniden canlandıracağını düşündü ama durum tam olarak netleşmedi. Furkan Kızılay ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada diziye geri dönmeyeceğini açıkladı. Bunun üzerine yeni bir paylaşım yapan Birol Güven, Havuç'u canlandıracak kişinin yüzünü göstermeden fotoğrafını paylaştı.