Çocuk istismarcılarına "hadım" geliyor!

Adalet Bakanı Gül ve Başbakan Yardımcısı Bozdağ art arda yaptıkları açıklamalarda çocuk istismarcıları için hadımın gündemde olduğunu söylediler.

Güncellenme 20 Şubat 2018 12:02

Son günlerde iyice artan çocuk istismarcıları hakkında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bir açıklama yaptı. Gül, "Çocuk istismarcıları için kimyasal hadım 2-3 gün içinde gündeme gelebilir" şeklinde konuştu.

Kimyasal hadım gündemde

Çocuk istismarını önlemek için bir komisyonun kurulduğunu açıklayan Gül, bu komisyon içinde kendisnin de yer aldığını ve kimyasal hadımın gündeme gelebileceğini aktardı.

Bakan Gül ayrıca, "Çocuk istismarı konusunda mahkeme kararıyla, infaz süresince, kimyasallarla cinsel isteği azaltma ve ortadan kaldırma konusunu birkaç gün içinde yürürlüğe koyma hususunda irademiz var" ifadelerini kullandı.

Bozdağ da açıklama yaptı

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Hadım dahil görüşülecek" dedi.