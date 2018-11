Çocuk gelişiminde ilklerin sitesi 10 bin aboneye ulaştı!

Türkiye’de bir ilke imza atarak anne ve babalara, çocuklarını tüm yönleriyle geliştirme fırsatı sunan cocukludunya.com 10 bin aboneye ulaştı.

Güncellenme 21 Eylül 2018 16:05

Ocak 2018’de hayata geçen ve eğitim danışmanlığını Prof. Dr. Norma Razon’un yaptığı cocukludunya.com 10.000 üyeye ulaştı. Türkiye’de bir ilke imza atarak anne ve babalara, çocuklarını tüm yönleriyle geliştirmek için eğlenceli günlük aktiviteler sunan ve çocuk gelişimi için güvenilir bilgilere ulaşmaya rehberlik eden bir dijital platform olan cocukludunya.com Profesör Doktor Norma Razon’un 50 yıllık tecrübe ve birikimin bir eseri.

Sitenin üye sayısı 10 bine ulaştı

Sitenin 10 bin üyeye ulaşması vesilesiyle düşüncelerini aktaran Prof. Dr. Razon, “50 yıldır beni destekleyen danışanlarıma ve bana ulaşamayanlara bir hizmet sunmak istedim. Bu hizmeti sunmamı sağlayan, kitaplardan teorik olarak öğrendiklerimi uygulama fırsatı veren, bilgilerimi zenginleştiren, deneyimlerime her gün bir yenisini katan küçük danışanlarım ve onları bana getiren aileleridir. Amacım Türkiye çapında çocuğunu iyi yetiştirmek isteyen herkese ulaşmak ve yardımcı olmak. 10 bin kişiye ulaşan üyelerime teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Cocukludunya.com’un üç ana konuya odaklandığını belirten Prof. Dr. Razon, bu konuları şöyle sıraladı:

Gelişim seviyesi belirleme sistemi: Anne ve babalar çocuklarının doğum tarihlerini girdikten sonra çocuklarının yaşlarına uygun soruları cevaplayarak çocuklarının gelişim seviyesi hakkında tüm yönleri ile bilgi sahibi oluyor.

Her çocuğa özel gelişim programı: Her çocuğun gelişim seyri ve hızı farklı olduğu için ÇocukluDünya her çocuğa özel haftalık aktivite programı hazırlıyor. Bu şekilde ebeveynler çocukları ile eğlenecekleri aktiviteler yaparken çocuklarını geliştirme fırsatı buluyorlar.

Güvenilir uzman bilgisi: Eğitim Danışmanı - Pedagog Prof. Dr. Norma Razon ve uzman ekibi tarafından hazırlanan akıllı sistem sayesinde anne babalar çocuklarının gelişimini güvenle destekleyebiliyorlar.

Çocukludunya.com’un 0-6 yaşa odaklanması da tesadüf değil. Beyin gelişiminin %75’i 0-6 yaş arasında tamamlanır. Bu dönemde algılama ve öğrenme çok hızlıdır. Öğrenme, beyin hücrelerinin uyarılması ile gerçekleşir. Beyin hücrelerini uyarmak için çocukla oyun oynamak ve aktivite yapmak lazımdır. Böylece uyarılan beyin hücreleri çoğalır, kalıcı olur. Bu süreyi iyi değerlendirmek için doğru zamanda doğru aktiviteler yapmak gerekir. Pedagoji Derneği’ne (2016) göre "oyun çocuğun duygusal, sosyal, bilişsel ve bedensel gelişimini destekler. Anaokulu çocuğunun en az 5 saat oyuna ihtiyacı vardır."

Çocukludunya.com’a merhaba@cocukludunya.com mail adresinden veya 0537 864 3892 numarasından ulaşabilirsiniz.