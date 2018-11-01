Çocuğunuzu dinlerken buna dikkat!

Çocuğunuzla sağlıklı bir iletişim kurabilmek için göz teması ve beden dili iletişimi son derece önemlidir.

Güncellenme 01 Kasım 2018 12:06

Çocuğunuzla sağlıklı bir iletişim kurabilmek için sözsüz iletişimin yanı sıra sözlü iletişimle de bunu desteklemek gerekir. Çocuğunuzu dikkate aldığınız göstermek için onlarla mutlaka göz temasında bulunmanız gerekir.

İletişimde kaliteyi artırıyor

Çocuğunuzu dinlediğinizi göstermek için ilk olarak tüm uğraşlarınızı bırakıp onunla göz temasına girmeniz gerekir. Bu durum çocuğun kendini değerli hissetmesine kaliteli iletişim kurulmasına neden olacaktır.

Sözsüz iletişim sözlü iletişimle desteklendiği takdirde sağlıklı bir iletişim gerçekleşmiş olur.

Gülümsemek bağı güçlendirir

Çocuğunuzla iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken bir başka konu ise dik oturmaya özen göstermek gerekir. İletişim sırasında arkaya doğru yaslanın veya bacaklarınızı öne uzatın çocuğu dikkate aldığınızı gösteren bir imaj gösterin. Bu sebeple çocukla iletişim halindeyken dik oturmaya önem verin. Dik oturmanın yanı sıra gülümsüyor olmaya da özen gösterin. Dik oturmak veya gülümsek çocuğun anne babaya karşı kendini daha rahat hissedip güvende mutlu hissetmesine yardımcı olur. Böylece çocuğunuz olumlu ya da olumsuz durumları sizinle paylaşmak için kendini güvende hissedecektir. Bu durum aradaki iletişim ve bağın güçlü ve sağlıklı olmasına yardımcı olacaktır.