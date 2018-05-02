Çocuğunuz böyle oturuyorsa dikkat!
Halk arasında kelebek oturuşu olarak da bilinen “W” oturuş pozisyonunun sağlıklı olmadığını pek çok ebeveyn duymuştur. Peki bu oturuş neden sağlıklı değil?
Dünyaya geldikleri andan itibaren tüm gelişimleri anne babaları tarafından yakından takip edilen çocukların, sağlıklı olarak gelişimlerini tamamlamalarına tüm çalışmalar fazlasıyla yapılmaktadır. Yemek alışkanlıklarından, motor becerilerine kadar kritik dönem kazanımları için tüm aktiviteleri her şekilde tamamlanır. Bebeklikten çocukluğa geçerken sağlıklı olarak tüm evreleri tamamlaması adına yapılan tüm aktivitelerin yanı sıra çocukların bir de tamin edemeyeceğiniz durumlarda meydana gelebilir. Bu durumlardan bir tanesi de kelebek oturuşu veya “W” oturuşudur.
Kelebek oturuşu nasıl olur?
W oturuşu aslında bir oturuş bozukluğu değil tamamen doğal olarak ortaya çıkan bir oturuş şeklidir. Anne babalar bu oturuş pozisyonundan korkmamalıdırlar bu oturuş şekli bir hastalığın habercisi değildir. İki bacak tamamen yana doğru açılır ve diz kapaklarının önde olduğu ve vücudun W harfine en çok benzediği bir oturma şeklidir. Doktorların büyük bir kısmı bu oturma şeklinin zararlı olduğu üzerinde durmalarıdır.
Neden zararlıdır?
- Bu oturuş pozisyonun vücutta ana gücü sınırladığı düşünülüyor. Pek çok çocuğa büyük destek sağlamaktadır.
- Bu oturuş şeklinin kas sertliğine neden olduğunu bilinmektedir. Bu sertliğin özellikle kalça ve bacaklarda oluşup dizleri ve bilekleri de etkileyeceğini düşünülmektedir.
- W oturuş şeklinin bazı kasların çalışmasını engelleyeceğinden aktivitesinin azalttığı düşünülmektedir. Uzun vade de bakıldığında kişinin vücudunun dik tutmakta sorun yaşayacağı düşünülmektedir.
- Doktorların hem fikir oldukları konu ise uzun süreli W oturuş pozisyonun çocukluk dönemi sürecinde edinilmesi gerekecek kaba motor becerilerinin edinilmesi geciktireceği düşüncesidir. Güçlü bir fizik yapısına sahip olmasını istiyorsanız bu pozisyonda devamlı oturması ileri dönemde ona engel teşkil edebilmektedir.