Çocuğunuz böyle oturuyorsa dikkat!

Halk arasında kelebek oturuşu olarak da bilinen “W” oturuş pozisyonunun sağlıklı olmadığını pek çok ebeveyn duymuştur. Peki bu oturuş neden sağlıklı değil?

Güncellenme 02 Mayıs 2018 13:17

Dünyaya geldikleri andan itibaren tüm gelişimleri anne babaları tarafından yakından takip edilen çocukların, sağlıklı olarak gelişimlerini tamamlamalarına tüm çalışmalar fazlasıyla yapılmaktadır. Yemek alışkanlıklarından, motor becerilerine kadar kritik dönem kazanımları için tüm aktiviteleri her şekilde tamamlanır. Bebeklikten çocukluğa geçerken sağlıklı olarak tüm evreleri tamamlaması adına yapılan tüm aktivitelerin yanı sıra çocukların bir de tamin edemeyeceğiniz durumlarda meydana gelebilir. Bu durumlardan bir tanesi de kelebek oturuşu veya “W” oturuşudur.

Kelebek oturuşu nasıl olur?

W oturuşu aslında bir oturuş bozukluğu değil tamamen doğal olarak ortaya çıkan bir oturuş şeklidir. Anne babalar bu oturuş pozisyonundan korkmamalıdırlar bu oturuş şekli bir hastalığın habercisi değildir. İki bacak tamamen yana doğru açılır ve diz kapaklarının önde olduğu ve vücudun W harfine en çok benzediği bir oturma şeklidir. Doktorların büyük bir kısmı bu oturma şeklinin zararlı olduğu üzerinde durmalarıdır.

Neden zararlıdır?