Çocuğunuz 5 yaşını geçti ise bunları ihmal etmeyin!

Uzmanlar, 5 yaşını bitiren çocukların ebeveynleri tarafından mutlaka yaptırılması gereken muayeneleri sıraladı.

Güncellenme 08 Mayıs 2018 16:21

Ebeveynler çocuklarının 2 yaşına kadar ki olan tüm muayeneleri çok yakından takip ederler. Rutin giden kontrollerin ardından büyüdükçe sadece hastalık durumlarında doktor kontrolüne gidilir. Oysa ki çocuğun kritik dönemleri yakından takip edilmelidir.

Diş muayenesi

Her çocuğun okul öncesi dönemde en az yılda 1 kez diş kontrolüne götürülüp diş çürükleri noktasında tedavisinin yapılması gerekmektedir. Her yıl okulun açılışından önce mutlaka muayene yapılması gerekmektedir. Pek çok hastalık için ağız ve diş sağlığı önemli bir yere sahiptir.

Kulak muayenesi

Çocukların işitme ile ilgili sorunları hemen fark edilemeyebilir. Okul başarısını doğrudan etkileyen işitme güçlüğü önceden teşhis edilip kontrol altına alınırsa çocukta ileriki dönemlerde zorluklar yaşanmaz.

Kolesterol testi

Artık çocuklarda da sıklıkla görülen bir sağlık sorunu olan kolesterol, genetikte bir hastalık olması nedeniyle erken teşhis çok önemlidir. Ailevi risk taşıyan çocukların 2 yaşından itibaren bu testlerin yaptırılması önemli bir yere sahiptir.

Göz muayenesi

Ülkemizde çok sık görülen rahatsızlıklardan birisi göz hastalıklarıdır. Çocukların okul hayatında bu muayene çok sık yapılmaktadır. Ancak okula başlamadan önce çok sık yapılan göz muayeneleri okul başarısında önemli derecede bir etkiye sahiptir. Erken teşhis edilen rahatsızlıkların tedavisi de bir o kadar hızlı ve erken olur. Bu nedenle erken teşhis önemlidir.

Omurga muayenesi

Uzun zaman tablet, bilgisayar ve televizyon karşısından vakit geçiren çocuklarda duruş bozukluğu görülebilmektedir. Omurga eğriliklerde erken teşhis çocuğun ileriki hayatında da önemlidir bir sorunun ortadan kaldırılmasına kadar giden bir yol oluşturabilir.

Kan sayımı

Ülkemizde çok sık görülen hastalıklar arasında demir eksikliği ve başlıca vitamin eksiklikleri bulunmaktadır. Bunların tespit edilmesinde kan sayımı önemlidir. Özellikle demir depolarının kontrol edilmesi açısından kan testi mutlaka yapılmalıdır. Erken tedavi edilmesi ileriye yönelik ciddi hastalıkların önüne geçmek açısından önemli bir yere sahiptir. Özellikle enfeksiyon, halsizlik, yorgunluk ve fiziksel gelişme geriliğinin önlenmesi açısından çok önemlidir.