Cocu, dünyaca ünlü takımın başına mı geçecek?

Fenerbahçe'den gönderilen ama hala İstanbul'dan ayrılmayan Cocu'nun bir dönem formasını giydiği Barcelona’nın başına geçeceği iddia edildi.

Güncellenme 30 Kasım 2018 12:16

İspanyol Sport gazetesi, Ankaragücü yenilgisi sonrası Fenerbahçe’den gönderilen Phillip Cocu'nun bir dönem formasını giydiği Barcelona’nın başına geçeceğini iddia etti.

Jordi Moix, Cocu ile görüştü

Müsabakanın oynanacağı gün, Barcelona Başkan Yardımcısı Jordi Moix'in maçtan önce takımla gitmek yerine bireysel olarak Eindhoven'a gittiği ve Cocu'yla görüştüğü de diğer iddialar arasında.

Cocu, mesaj mı verdi?

Maç sonrası basın mensuplarına konuşan Cocu, maçı izlemek için buraya geldiğini, bundan dolayı da mutlu olduğunu, gelecekte neler olacağının asla bilinmeyeceğini söyledi.

İstanbul’dan ayrılmama nedeni ne?

Ankaragücü mağlubiyeti sonrası görevden alınan Cocu’nun hala İstanbul’da olduğu iddia edildi. Cocu’nun görevden alındığı fakat fesih işlemlerinin hala yapılmadığı belirtildi. Kağıt üzerinde hala Fenerbahçe’nin hocası olan Cocu’nun hala neden İstanbul’dan ayrılmadığı merak konusu oldu. Bunun en büyük sebebin ise Cocu’nun ailesi olduğu ve resmi olarak sözleşmenin devam etmesi olduğu ileri sürüldü.