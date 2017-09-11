Cizreli Mehmet ile Anne Marie sahnede buluştu

İngiliz şarkıcı Anne Marie, sosyal medyada düet yaptığı Cizreli Mehmet ile konser verdi.

Güncellenme 11 Eylül 2017 13:51

Ünlü İngiliz şarkıcı Anne Marie'ye "Rockabye" şarkısında sosyal medya üzerinden eşlik ettiği video ile gündem olan Cizreli Mehmet Ali Şulan, İstanbul'da konser veren İngiliz şarkıcıyla birlikte sahneye çıktı. Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan Mehmet Ali Şulan, İngiliz şarkıcı Anne Marie'ye "Rockabye" şarkısında eşlik ettiği video ile gündem olmuştu. Bir sosyal medya programı aracılığıyla gerçekleşen düetin ardından İngiliz şarkıcı Anne Marie konser vermek için İstanbul'a geldi.

9 Eylül Cumartesi akşamı Babylon Soundgarden'da sahne alan Anne Marie, konserine Cizreli Mehmet Ali Şulan'ı da davet etti. İngiliz şarkıcı Marie, kendisinin daveti üzerine konsere gelen Cizreli Şulan'ı sahneye davet ederek "Rockabye" isimli şarkıyı birlikte söyledi.

İngiliz şarkıcı Anne Marie İstanbul'da verdiği konserden bir gün önce Mehmet Ali Şulan'a "Birlikte şarkı söylemek ister misin?" diye mesaj atmıştı.